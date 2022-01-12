Правительство Словакии одобрило соглашение о сотрудничестве с США в сфере обороны

ПРАГА, 12 января. /ТАСС/. Правительство Словакии одобрило в среду соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между республикой и США. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Американские ВС после заключения соглашения, которое затем должен утвердить Национальный совет (парламент) Словакии и подписать президент республики Зузана Чапутова, смогут использовать словацкие авиабазы Малацки-Кухиня (запад страны) и Слиач (центральная часть республики). Документ разрешает США использовать и другие военные объекты в стране. При этом словацкая армия будет получать финансирование из США. Соглашение предполагается заключить сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.

Между тем 4 января словацкие СМИ проинформировали, что генеральная прокуратура республики в процессе межведомственного согласования отвергла проект соглашения с США. У нее возникло 35 принципиальных возражений по документу. Против его заключения выступают влиятельная партия "Направление - социальная демократия" и Словацкая национальная партия. Они указывают на угрозу для государственного суверенитета в случае размещения иностранных войск в республике.

Одним из активных сторонников заключения соглашения является министр обороны Словакии Ярослав Надь. О необходимости для Братиславы данного документа недавно высказался премьер-министр страны Эдуард Хегер, указавший, что подобные соглашения с США имеются у Венгрии и Польши.

Правительственная коалиция республике опирается на большинство депутатов национального парламента. Поэтому прогнозируется, что соглашение после его заключения с США будет утверждено высшим законодательным органом Словакии.