Столтенберг: РФ пока не приняла предложение НАТО о консультациях по вопросам безопасности

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Россия пока не приняла предложение НАТО провести серию широких консультаций по вопросам безопасности. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе.

"Россия не могла согласиться сразу [на проведение консультаций], но они [представители РФ] и не отказались. Они сказали, что им нужно время, чтоб вернуться к НАТО с ответом", - сказал он.

По его словам, НАТО всегда готова к содержательному диалогу с Россией, необходимо вместе рассматривать вопросы безопасности.

"Мы всегда готовы взаимодействовать с РФ посредством содержательного диалога. Россия - это наш сосед, мы должны вместе сесть и рассмотреть общие озабоченности в плане безопасности. Мы делали это и ранее, это возможно. И я очень призываю Россию выбрать этот путь сотрудничества, диалога и деэскалации", - сказал он.