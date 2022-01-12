Шерман заявила, что страны НАТО на встрече с Россией выступили с абсолютно единых позиций

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Страны - участницы Североатлантического альянса на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) в среду заявили, что каждая страна может сама выбирать свои союзы и выступили полностью с единых позиций. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания СРН.

"Союзники НАТО выступили в полном единстве в поддержку ряда важнейших международных принципов, согласно которым все страны должны иметь возможность выбирать свою собственную внешнеполитическую ориентацию, что суверенитет и территориальная целостность священны и должны уважаться, и что все страны могут и должны быть свободны в выборе своих собственных союзов", - сказала она, добавив, что встреча продолжалась почти четыре часа.

Страны НАТО заявили, что каждая страна может сама выбирать, к какому союзу присоединяться, сказала Шерман. По ее словам, страны НАТО потребовали от РФ перейти к деэскалации и работать на дипломатическом направлении. Как заявила Шерман, заседание "завершилось трезвым вызовом со стороны союзников по НАТО России". Суть требований стран НАТО, по словам заместителя госсекретаря США, заключается в том, чтобы "снизить напряженность, выбрать путь дипломатии, продолжить вести диалог на добросовестной и взаимной основе".

НАТО предложила РФ изучить возможность взаимных шагов по снижению рисков, прозрачности, улучшения коммуникаций и контроля над вооружениями. По словам представителя США, страны Североатлантического альянса озвучили свои позиции относительно того, где НАТО и Россия "могут совместно добиться прогресса". "Сюда включены взаимные шаги в сфере снижения рисков, [обеспечения] прозрачности, улучшения коммуникации и контроля над вооружениями", - отметила Шерман.

Страны НАТО на встрече в Брюсселе вновь предупредили Россию о жестких мерах в случае вторжения на Украину, заявила Шерман.