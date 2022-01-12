Суд США перенес на октябрь разбирательство по делу россиянина Данченко

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Судья федерального суда Александрии (штат Вирджиния) Энтони Тренга в среду перенес на 11 октября разбирательство по делу россиянина Игоря Данченко, которого власти США обвиняют в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР). Как говорится в материалах, опубликованных в электронной базе суда, эти данные касались утверждений о связях с Россией Дональда Трампа, ранее являвшегося американским президентом.

В прошлом году суд присяжных по делу Данченко был назначен на 18 апреля. Отсрочка необходима для решения вопросов, связанных с засекреченными документами по делу. Обвинение рассчитывает, что судебное разбирательство продлится около одной недели.

Ранее россиянин не признал вину в предъявленном американской прокуратурой обвинении в лжесвидетельстве по пяти пунктам в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом, который проверяет обстоятельства начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Трампа. Американские следователи считают, что Данченко помогал составлять досье с заведомо ложными утверждениями о сговоре Трампа с Россией, а потом скрыл от ФБР свои контакты с лицом, связанным с Демократической партией США. Данченко якобы уверял сотрудников ФБР в том, что никогда не обсуждал с этим специалистом по связям с общественностью информацию, использованную в досье на Трампа, однако на самом деле в основу этого документа легла часть сведений, напрямую полученных от этого человека.

Данченко в период предвыборной кампании Трампа весной 2016 года по предложению бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила занимался поиском доказательств якобы существовавших контактов членов избирательного штаба Трампа с Россией. О задержании россиянина стало известно в начале ноября прошлого года. 4 ноября того же года суд освободил его из-под стражи под залог в $100 тыс.