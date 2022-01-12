МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем в среду в Нур-Султане объявил о завершении миротворческой операции организации и выразил благодарность за ее проведение.

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Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"12 января президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Глава казахстанского государства поблагодарил союзников за проведение миротворческой операции и помощь в условиях террористического нападения. Президент Казахстана объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ", - отметил он.

"Станислав Зась проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и о начале вывода коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории страны. Вывод войск начнется 13 января и завершится в течение 10 дней", - добавил пресс-секретарь организации.

Порядок вывода миротворческих сил из Казахстана будет утвержден Советом министров обороны ОДКБ 13 января. "В секретариате ОДКБ подготовлен проект соответствующего решения Совета коллективной безопасности организации и направлен главам государств - членов ОДКБ на утверждение. Порядок вывода коллективных миротворческих сил ОДКБ будет утвержден Советом министров обороны ОДКБ, внеочередное заседание которого состоится 13 января в режиме видеоконференцсвязи", - отметил Зайнетдинов.

Он добавил, что армянская сторона ранее уведомила секретариат ОДКБ об обращении Токаева с просьбой завершить миротворческую миссию организации в республике с 13 января.