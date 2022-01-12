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Протесты в Казахстане
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В трех областях Казахстана отменят режим ЧП с 13 января

Речь идет о Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Власти Казахстана приняли решение отменить с 13 января в трех областях введенный ранее по всей стране из-за беспорядков режим чрезвычайного положения.

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Об этом сообщила в среду пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.

"Постановляю отменить с 07:00 (04:00 мск) 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области", - говорится в указе главы государства.

Аналогичные решения также приняты в отношении Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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