В трех областях Казахстана отменят режим ЧП с 13 января

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Власти Казахстана приняли решение отменить с 13 января в трех областях введенный ранее по всей стране из-за беспорядков режим чрезвычайного положения.
Об этом сообщила в среду пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.
"Постановляю отменить с 07:00 (04:00 мск) 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области", - говорится в указе главы государства.
Аналогичные решения также приняты в отношении Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.