Суд Киева обязал прокуратуру закрыть дело против заместителя главы офиса президента

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева обязал Генпрокурату Украины закрыть уголовное дело в отношении заместителя руководителя офиса украинского президента Олега Татарова из-за истечения срока досудебного расследования. Об этом сказано в определении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

"Обязать уполномоченного прокурора офиса генерального прокурора, который входит в группу прокуроров в уголовном производстве <...> осуществить процессуальное действие - принять постановление о закрытии уголовного производства", - говорится в документе. Дело подлежит закрытию на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, который гласит, что дело закрывается после завершения срока досудебного расследования.

Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. СМИ называли его "рупором" МВД во время "майдана". В августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем главы офиса президента.

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле бывшего депутата Верховной рады, экс-главы компании "Укрстрой" Максима Микитася, которого обвиняют в махинациях при строительстве жилья для сотрудников Национальной гвардии. По информации украинских СМИ, Микитась дал обличительные показания против Татарова. Он якобы сообщил следствию, что Татаров во время работы в компании "Укрстрой" подкупил эксперта МВД, чтобы тот фальсифицировал экспертизу в пользу строительной организации. Татаров отрицает свою причастность к преступлениям.