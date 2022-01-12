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Генсек ОДКБ и глава МИД Казахстана выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на встрече в Нур-Султане в среду выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству. Об этом сообщается на официальном сайте ОДКБ.

"В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Республике Казахстан и об итогах прошедшей 10 января внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, - говорится в сообщении. - Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству".

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