Алиев: Азербайджан уничтожит любую угрозу своей безопасности, исходящую от Армении

БАКУ, 12 января. /ТАСС/. Азербайджан пристально следит за попытками военного строительства в Армении и уничтожит любую угрозу своей безопасности, исходящую из этой страны. Об этом заявил в среду президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Мы очень пристально следим за всеми попытками военного строительства в Армении и своими силами, и с помощью их партнеров. Поэтому я откровенно и открыто говорил, что если мы увидим хоть малейшую угрозу нашей безопасности, эта угроза будет немедленно уничтожена. Где бы она ни находилась, на какой глубине территории Армении она ни находилась, мы ее просто уничтожим. Это все должны знать и понимать, и, в первую очередь, армянское руководство", - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Баку продолжит приобретать современные системы вооружения и наращивать боеспособность своей армии. Одним из важных элементов совершенствования военного потенциала страны он считает создание сил коммандос. "Силы специального назначения проявили себя с самой лучшей стороны во время второй карабахской войны. <…> Поэтому совершенствование этих сил, а также создание новых сил специального назначения - это та необходимость, которая диктуется ситуацией. Речь идет о попытках реванша (со стороны Армении), речь идет о том, что мы не знаем, что будет через год, через два, через пять лет", - отметил глава государства.

Алиев подчеркнул, что необходимо думать о будущем. "Мы должны думать о том, чтобы Вооруженные силы Азербайджана могли оберегать наш народ и наше государство от всех возможных угроз", - добавил президент.

Боестолкновения на границе

По его словам, до восьми армянских военнослужащих были убиты на азербайджано-армянской госгранице во время боестолкновений 11 января.

"Не далее, как вчера была совершена очередная военная провокация против азербайджанских военнослужащих, совершенно немотивированная агрессия, в результате которой был убит азербайджанский военнослужащий. Это не первый случай, который происходит после войны. И, к сожалению, все предыдущие наши ответные действия карательного характера до сих пор не стали уроком для Армении. И вчерашний случай не был исключением. Вооруженные силы Азербайджана предприняли решительные действия, <...> и в результате, по данным, которые я получил сегодня от министра обороны, от шести до восьми военнослужащих вражеской стороны были уничтожены и многие ранены", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана добавил, что после настойчивых просьб Армении с подключением российских миротворцев дал команду министру обороны прекратить огонь и позволить армянской стороне забрать многочисленных раненых.

Накануне Минобороны Азербайджана сообщило о гибели азербайджанского военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны на кельбаджарском направлении госграницы двух стран. В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении заявила об обстреле подразделениями ВС Азербайджана армянских позиций с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. Азербайджанская сторона опровергла применении авиации и артиллерии.