Алиев: российские миротворческие силы в Карабахе выполняют позитивную функцию

БАКУ, 12 января. /ТАСС/. Российские миротворцы в Карабахе выполняют позитивную функцию, хотя в их деятельности есть и раздражающие моменты. Об этом заявил в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Чтобы оценить деятельность [российских] миротворцев, надо подойти к ней сквозь более широкую призму, и, конечно, есть немало моментов, вызывающих раздражение. Но было бы несправедливо не отметить их позитивную функцию. Они сейчас выполняют важную функцию. Они сопровождают перевозку и наших военных, и грузов, и в принципе могу сказать, что я положительно отношусь к их общей деятельности", - сказал президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что деятельность миротворческой миссии является новым элементов в азербайджано-российских отношениях. "Проанализировав прошедший год, могу сказать, что отношения миротворческой миссии с азербайджанскими партнерами позитивно повлияли на двусторонние связи", - сказал глава государства.

Касаясь вопросов, вызывающих раздражение у Баку, он подчеркнул незаконные поездки в Карабах, в частности, кандидата в президенты Франции Валери Пекресс. "Мы неоднократно официально высказывали российской стороне недовольство, когда случались такие незаконные поездки. Наш министр обороны не раз направлял письма своему российскому коллеге, а также выражал недовольство главе миротворческой миссии. Такие же шаги были предприняты во время последней незаконной поездки Валери Пекресс. Нам ответили: мы не видели, не знали, она приехала на обычной машине и так далее. Хотя это неубедительно", - сказал Алиев.

В то же время президент Азербайджана признал, что серьезных инцидентов в зоне ответственности российских миротворцев не было.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. После полутора месяцев боев в зоне конфликта 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.