В Сенате США предложили в случае эскалации вокруг Украины ввести санкции против Путина

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Предложенный группой сенаторов-демократов во главе с Робертом Менендесом законопроект о санкциях против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины предполагает, помимо прочего, введение санкций в отношении российского президента Владимира Путина, а также премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Это следует из распространенного в среду текста инициативы.

Она получила название "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Для принятия законопроекта его должны будут утвердить обе палаты Конгресса, после чего он поступит на подпись главе государства.

Белый дом ранее заявил о своей поддержке данного законопроекта. "Мы поддерживаем инициативу сенатора Менендеса, которая повлечет за собой серьезные издержки для экономики РФ, а также будет способствовать оказанию Украине дополнительной помощи для обеспечения безопасности в случае дальнейшего вторжения России. Мы продолжим работать с Конгрессом над максимизацией потенциальных издержек для РФ", - написала в Twitter представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Северный поток - 2"

Законопроект также предполагает введение санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Согласно распространенному тексту инициативы, рестрикции должны быть введены против организаций, "ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию" трубопровода, а также их должностных лиц. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. Санкции также предполагают запрет на въезд на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз фигурантов этого перечня.

Авторы инициативы утверждают, что газопровод является "инструментом злонамеренного влияния России", а его введение в эксплуатацию будет способствовать "дальнейшему оказанию Россией давления" на Украину. В связи с этим американские законодатели призывают вашингтонскую администрацию "рассмотреть все возможные и подходящие меры", чтобы не допустить начала работы трубопровода.

Кроме того, согласно законопроекту, в случае агрессии РФ против Украины президент Соединенных Штатов должен будет "определить круг иностранных лиц", связанных с нефтяной, газовой, угольной и другими отраслями промышленности, введение санкций в отношении которых отвечает интересам американской национальной безопасности. Соответствующий список глава государства должен представить законодателям, после чего против фигурирующих в перечне лиц должны быть введены рестрикции.

При этом законопроект позволяет президенту делать исключения из содержащихся в нем санкций, исходя из национальных интересов безопасности.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.