В США заявили, что отсутствие полноценного бюджета мешает конкурировать с РФ и Китаем

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Министерство обороны США не может в полную силу конкурировать с Россией и Китаем из-за того, что в стране не согласовали полноценный бюджет на текущий финансовый год (начался в октябре) и принимают временные резолюции о выделении средств на работу правительства. Об этом заявили в среду представители военного ведомства США на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд констатировал, что американская сторона стремится "обеспечить преимущество в космосе в настоящее время и на будущее". "Для космических сил особенно важно наращивание ассигнований, поскольку мы должны быстро развертывать новые боевые системы и средства, которых не существовало, когда к космосу относились как к мирной сфере, - отметил Реймонд. - Мы ведем соперничество с Китаем и Россией, и здесь на кону наличие доступа, свобода, стабильность и безопасность в сфере, от которой зависят все американцы <...>. Мы не можем допускать рисков, связанных с принимаемыми в течение года резолюциями о финансировании".

Заместитель министра обороны США Майкл Маккорд, отвечающий, в частности, за финансовые вопросы, на слушаниях выступил со следующим утверждением: "Наши соперники, в особенности Китай и Россия, используют против нас все имеющиеся у них средства, не только военные. Мы соперничаем в дипломатии, экономике, военной сфере, в области культуры, инноваций и технологий". "Если мы относимся к этому соперничеству в должной степени серьезно, как и наши противники, то не можем допускать неэффективность, которую демонстрирует данный метод", - добавил Маккорд, говоря о принятии временных резолюций для финансирования правительства.

Слушания были посвящены вопросам, касающимся того, как отсутствие полноценного бюджета на текущий финансовый год влияет на работу Министерства обороны США.

В декабре 2021 года Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект о временном финансировании федерального правительства страны до 18 февраля текущего года.

30 сентября в США закончился 2021-й финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на следующий год. В связи с этим они вынуждены принимать временные резолюции о продлении финансирования правительства.