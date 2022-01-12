Вучич назвал катастрофой введение санкций США против Милорада Додика

БЕЛГРАД, 12 января. /ТАСС/. Американские санкции, введенные против сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, являются катастрофическими и разрушают Дейтонские соглашения. Об этом заявил в среду в интервью национальному телевидению президент Сербии Александар Вучич.

"Я не согласен с санкциями, которые введены против Милорада Додика, и не только потому, что я серб. Я всем официальным лицам в лицо сказал, что это катастрофа <...>. Вы обвиняете Додика, но зачем вы отняли у Республики Сербской контроль за лесами и сельским хозяйством, хотя это положено ей по Дейтонским соглашениям? Вы отнимаете энтитет у Республики Сербской, который принадлежит ей по Дейтонским соглашениям", - заявил Вучич.

Сербский лидер напомнил, что Додик лишь пообещал вернуть Республике Сербской собственную армию и судебную систему. Между тем, подчеркнул Вучич, санкции против него уже введены.

Ранее Соединенные Штаты внесли Додика в еще один черный список, а также ввели санкции против связанного с ним телеканала Alternativna Televizija за якобы коррупционную деятельность Додика. США в 2017 году уже вводили санкции против Додика, который на тот момент занимал пост президента Республики Сербской. Как тогда пояснили в Минфине, данное решение было принято на основании исполнительного указа, позволяющего "вводить санкции против лиц и организаций, которые подрывают или могут подорвать рамочное мирное соглашение от 1995 года", известное как Дейтонские соглашения. По мнению Минфина, Додик "активно препятствовал" реализации данного документа.

В ответ Додик заявил, что санкции США являются инструментом, время которого прошло. По его мнению, санкции США введены "по рефлексу из прошлого" и больше отражают слабость США, чем силу.