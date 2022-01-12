Вучич заявил, что Сербия не намерена вступать в НАТО

БЕЛГРАД, 12 января. /ТАСС/. Позиция Сербии заключается в отказе от вступления в Североатлантический альянс и создании собственной сильной армии для самозащиты. Об этом заявил в среду в интервью национальному телевидению президент республики Александар Вучич после состоявшегося в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО.

Отвечая на вопрос журналиста, зачем Сербия вооружается, если можно получить членство альянса, он сказал: "Мы не вступим в НАТО".

"Им позволено вооружаться, потому что они в НАТО, а нам - свободной, нейтральной стране - нельзя обороняться? Что вам не нравится? Мы покупаем только оборонительные вооружения, а не наступательные", - подчеркнул Вучич, отметив, что Белград больше не допустит военных операций против сербского населения.

Российская техника предоставляется Сербии в рамках военной помощи. Ранее Москва передала Белграду 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС, противотанковые ракетные комплексы "Корнет", ожидается покупка улучшенного российского комплекса ПВО "Панцирь-С1М". С 2018 года по февраль 2020 года РФ в качестве военно-технической помощи поставила в Сербию четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также комплексы "Панцирь-С1".