Токаев поручил восстановить разрушенные здания в Алма-Ате за восемь месяцев

Как сообщает телеканал "Хабар-24", в среду во время совещания оперативного штаба первый вице-премьер правительства Казахстана Роман Скляр сообщил главе государства, что для восстановления основных объектов инфраструктуры Алма-Аты потребуется восемь месяцев. "Даю восемь месяцев, раз сами сказали, основные объекты необходимо восстановить, но работа будет продолжаться, как я понимаю, и далее, потому что задача поставлена таким образом, чтобы Алма-Ата выглядела лучше, чем она выглядела раньше", - сказал Токаев.

Президент Казахстана отметил, что Алма-Ата - это город, где он родился и учился. "Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать", - сказал Токаев.

Он поручил правительственной комиссии совместно с акиматом (администрацией) Алма-Аты в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения. Также будет оказана поддержка пострадавшим предпринимателям, отмечалось на совещании.