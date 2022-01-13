В Госдепе заявили о незаконных претензиях КНР на территории в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Китайские власти якобы предъявляют "незаконные претензии" в большей части Южно-Китайского моря, включая исторические притязания. Об этом говорится в докладе, опубликованном в среду Госдепартаментом.

Внешнеполитическое ведомство "заключило, что КНР предъявляет незаконные морские претензии в большей части Южно-Китайского моря, включая притязания, основанные на исторических правах". "С 2014 года КНР продолжает предъявлять претензии на широкую полосу Южно-Китайского моря, а также на то, что КНР называет "внутренними водами" и "удаленными архипелагами", и все это противоречит международному праву, отраженному в Конвенции по морскому праву 1982 года", - утверждается в докладе.

"Соединенные Штаты вновь призывают КНР привести свои морские претензии в соответствие с нормами международного права, отраженными в Конвенции по морскому праву, выполнить решение арбитражного суда от 12 июля 2016 года <...> и прекратить свою незаконную деятельность и применение принудительных мер в Южно-Китайском море", - заключили в Госдепартаменте.

Обширные акватории Южно-Китайского моря, включающие архипелаг Спратли и Парасельские острова, уже много лет остаются причиной многонационального конфликта стран этого региона. Китай определяет территорию, на которую он претендует, с помощью так называемой линии из девяти пунктиров. Эта U-образная линия опускается от южного побережья Китая до вод к северу от острова Борнео. Другие страны Юго-Восточной Азии не признают данную маркировку Пекина.

Ценность акватории Южно-Китайского моря представляют богатые биоресурсы, стратегическое расположение на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальные запасы нефти и минерального сырья.