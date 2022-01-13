Слушания по делу в отношении экс-главы Боливии Жанин Аньес начнутся в ближайшие дни

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 января. /ТАСС/. Судебные слушания по делу о госперевороте, обвиняемой по которому проходит бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, начнутся в ближайшие дни. Об этом сообщил в среду министр внутренних дел республики Эдуардо дель Кастильо.

"На основании проведенного расследования и в связи с общественным запросом на правосудие МВД сообщает, что Жанин Аньес Чавес, бывшие члены военного командования и экс-глава боливийской полиции предстанут перед судом по делу о госперевороте в ближайшие дни", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Аньес находится под стражей с 13 марта прошлого года. В рамках дела о госперевороте ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В ноябре 2019 года экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.