Сенат США 13 января проголосует по предложенным санкциям против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США, как ожидается, проголосует по предложенному республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроекту о санкциях против "Северного потока - 2" 13 января. Об этом свидетельствует распространенное в среду уведомление о графике работы верхней палаты американского законодательного органа.

Для утверждения законопроекта Круза в Сенате требуется 60 голосов. Чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам нужно заручиться поддержкой по меньшей мере 10 демократов. Газета Politico ранее писала, что Сенат, вероятнее всего, не утвердит эту инициативу. По сведениям издания, демократы, которые ранее высказывались в поддержку новых рестрикций в отношении газопровода, "сигнализировали об изменении своей позиции". В частности, в понедельник замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин встретились с сенаторами-демократами, чтобы убедить их не поддерживать этот документ.

Законопроект республиканца обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения. Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозке активов в США и запрете для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

В среду группа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в Сенат Конгресса США свой законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он предполагает, помимо прочего, введение санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". О поддержке этой инициативы сигнализировала американская администрация.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Москва выражала недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. РФ также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.