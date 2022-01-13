Лидер республиканцев отказался отвечать на вопросы спецкомитета о штурме Капитолия

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти отказался сотрудничать с членами специального комитета палаты, проводящего расследование штурма Капитолия 6 января прошлого года. Соответствующее заявление законодатель опубликовал в среду на своем сайте .

Ранее члены комитета предложили Маккарти добровольно ответить на их вопросы относительно тех событий. Их, в частности, интересовало содержание разговоров, которые у лидера республиканцев были в то время с Дональдом Трампом, занимавшим пост президента США.

"Этот комитет не проводит легитимного расследования <...>. У него не имеется никакой законодательной цели. Единственная задача этого комитета - попытаться навредить его политическим противникам", - заявил Маккарти.

"Как представитель и лидер партии меньшинства я без всякого сожаления, но и без какого-либо удовлетворения принял решение не участвовать в том злоупотреблении властью, которое осуществляет этот специальный комитет", - добавил законодатель.

Ранее несколько конгрессменов-республиканцев аналогичным образом отказывались отвечать на вопросы членов специального комитета. В него в настоящее время входят семь демократов и два республиканца. При этом последние регулярно выступают с критикой в адрес своего однопартийца Трампа.

В прошлом году члены комитета потребовали информацию у ряда экс-помощников бывшего президента США. В ноябре политическому консультанту Стивену Бэннону, который был при Трампе политическим стратегом Белого дома, предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу за неявку на слушания в комитете. В декабре законодатели рекомендовали Минюсту США привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях Марка Медоуза, который возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации Трампа.