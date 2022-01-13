В США просят МОК подтвердить, что форму для ОИ в КНР производят без принудительного труда

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Руководители исполнительной комиссии Конгресса США по Китаю направили в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, в котором попросили подтвердить, что одежда для участвующих в Олимпийских играх в Пекине спортсменов производится без принудительного труда компаниями в рамках контрактов с организацией.

Речь идет о крупнейшем в Китае производителе спортивной одежды Anta Sports и компании Hengyuanxiang Group, которые, как следует из письма, используют хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Озабоченность конгрессменов связана с предполагаемыми нарушениями прав человека в данном регионе.

"Мы пишем, чтобы запросить дополнительную информацию о контрактах на производство униформы, которые Международный олимпийский комитет заключил с Anta Sports и Hengyuanxiang Group. В особенности мы обеспокоены тем, что Anta и HYX Group продолжают использовать хлопок, произведенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - говорится в письме, опубликованном в среду.

Авторы текста добавили, что Конгресс США и американская администрация решительно выступают против принудительного труда. Письмо было составлено председателем комиссии сенатором-демократом Джеффом Меркли (от штата Орегон), ее сопредседателем демократом Джемсом Макговерном (от штата Массачусетс). К обращению также присоединился демократ от штата Нью-Джерси Кристофер Смит.

Письмо адресовано президенту МОК Томасу Баху. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Противоречия из-за синьцзянского хлопка

В декабре 2020 года власти Соединенных Штатов ввели запрет на импорт хлопка и хлопковых изделий из Синьцзяна в связи с якобы допущенными там нарушениями прав человека. Как говорится в сообщении Таможенно-пограничной службы США, подобное решение принято "на основании информации, которая указывает на случаи применения принудительного труда".

Китай производит около 20% мирового хлопка, большая часть которого поступает из СУАР.