В Казахстане заявили о завершении антитеррористической операции почти во всех регионах

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана завершили антитеррористическую операцию в 14 из 17 регионов страны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

"На текущий период в 14 регионах Республики Казахстан обстановка стабилизирована. По этой причине республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического красного уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в трех регионах страны антитеррористическая операция продолжается. "При этом в городе Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков. Соответственно, антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический красный уровень террористической опасности сохраняется", - отмечается в сообщении.