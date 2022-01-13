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Протесты в Казахстане
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В Казахстане заявили о завершении антитеррористической операции почти во всех регионах

В Нур-Султане отменили красный уровень террористической опасности
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана завершили антитеррористическую операцию в 14 из 17 регионов страны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

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"На текущий период в 14 регионах Республики Казахстан обстановка стабилизирована. По этой причине республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического красного уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в трех регионах страны антитеррористическая операция продолжается. "При этом в городе Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков. Соответственно, антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический красный уровень террористической опасности сохраняется", - отмечается в сообщении.

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