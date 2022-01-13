Генпрокуратура Казахстана запустила сайт stopterrorism.kz

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики создала веб-сайт stopterrorism.kz. Здесь казахстанцы могут анонимно загрузить записи о террористических актах и беспорядках, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"На этом сайте граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках. В настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям", - говорится в сообщении.