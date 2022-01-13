Эксперт: КНДР испытала в январе упрощенные варианты гиперзвукового оружия

ТОКИО, 13 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Пхеньян идет по пути создания способной сильно маневрировать в полете планирующей гиперзвуковой боеголовки, однако в этом году испытал лишь технически упрощенные варианты подобного вооружения. В беседе с корреспондентом ТАСС такое мнение высказал в четверг один из ведущих японских военных экспертов, старший сотрудник Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Ю Коидзуми.

"Северная Корея, - сказал он, - стремится к разработке наступательных систем, способных успешно прорывать ПРО США и Японии. Ее конечная цель - создание гиперзвуковой планирующей боеголовки, которая может резко маневрировать в полете. Произведенное в конце прошлого года испытание новой северокорейской ракеты "Хвасон-8" было направлено на выполнение этой задачи, однако завершилось неудачей".

"Состоявшиеся в начавшемся 2022 году испытания, - продолжал эксперт, - преследовали технически более простые цели. Во-первых, ракеты должны были лететь к цели по сильно заниженной траектории в зоне, где их не могут засечь существующие радары. Тем самым лишаются эффективности имеющиеся у США и Японии ракеты ПРО SM-3, которые могут перехватывать ракеты противника только в космосе. Во-вторых, на завершающем этапе полета северокорейские ракеты меняли траекторию. Это должно затруднить их перехват с помощью имеющихся у США и Японии наземных установок ПРО Patriot PAC-3".

"В складывающейся обстановке, - считает эксперт, - Японии следует укрепить свои противоракетные возможности. На недавно состоявшемся совещании министров обороны и глав внешнеполитических ведомств США и Японии было решено совместно создавать космические системы слежения за пусками гиперзвуковых ракет, а также разрабатывать способные сбивать их электромагнитные пушки. В кратковременной перспективе Япония может оснастить свою ПРО новыми американскими ракетами SM-6, которые могут перехватывать гиперзвуковые ракеты в пределах земной атмосферы на среднем этапе полета".

Сообщения Пхеньяна и Сеула

КНДР 12 января сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. Как было объявлено в Пхеньяне, она пролетела 1 000 км и точно поразила цель, резко изменив траекторию на завершающем этапе полета. Испытание, согласно этому сообщению, было направлено на окончательную проверку технических характеристик разработанной в КНДР системы гиперзвукового оружия.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января из внутренних районов КНДР был произведен запуск предположительно баллистической ракеты в направлении Японского моря. Согласно этим сведениям, ракета пролетела более 700 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км, скорость полета соответствовала числу М=10 (более 12 тыс. км/ч). По данным комитета, пуск мог быть произведен в рамках зимних учений войск КНДР.