Киргизские миротворцы вернутся из Казахстана 14 января

БИШКЕК, 13 января. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Киргизии, которые в составе группы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принимали участие в миротворческой миссии в Казахстане, вернутся в места постоянной дислокации 14 января. Об этом сообщило в четверг киргизское Минобороны.

"Миротворческий воинский контингент прибудет из Алма-Аты в пункт постоянной дислокации в город Токмок 14 января", - говорится в сообщении.

Киргизия направила 150 миротворцев в Казахстан в составе ОДКБ 7 января. В этот день российскими ВКС в соседнюю республику были переброшены военные спецподразделения министерства обороны "Скорпион", а также 19 единиц автомобильной и бронированной техники.

Киргизские военнослужащие были задействованы в Казахстане в охране ТЭЦ-2 города Алма-Ата.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В Казахстан миротворческая миссия организации была направлена по просьбе руководителя этой республики Касым-Жомарта Токаева.