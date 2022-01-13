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Протесты в Казахстане

Киргизские миротворцы вернутся из Казахстана 14 января

Республика направила 150 миротворцев в составе ОДКБ 7 января

БИШКЕК, 13 января. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Киргизии, которые в составе группы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принимали участие в миротворческой миссии в Казахстане, вернутся в места постоянной дислокации 14 января. Об этом сообщило в четверг киргизское Минобороны.

"Миротворческий воинский контингент прибудет из Алма-Аты в пункт постоянной дислокации в город Токмок 14 января", - говорится в сообщении.

Киргизия направила 150 миротворцев в Казахстан в составе ОДКБ 7 января. В этот день российскими ВКС в соседнюю республику были переброшены военные спецподразделения министерства обороны "Скорпион", а также 19 единиц автомобильной и бронированной техники.

Киргизские военнослужащие были задействованы в Казахстане в охране ТЭЦ-2 города Алма-Ата.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В Казахстан миротворческая миссия организации была направлена по просьбе руководителя этой республики Касым-Жомарта Токаева.

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КазахстанКиргизияПротесты в Казахстане
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