Киев надеется получить больше военной поддержки со стороны Запада

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Украина хотела бы получать больше военной поддержки со стороны Запада. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в опубликованном в четверг интервью изданию "Украинская правда".

"Поддержка наших западных партнеров присутствует постоянно, хотя и в режиме разной интенсивности, к сожалению. Конечно, нам хотелось бы больше, особенно на фоне той колоссальной помощи, которую получил "доталибанский" (движение "Талибан", запрещено в РФ) Афганистан ", - отметил он, добавив, что "в этом случае, американское оружие точно оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом".

Секретарь Совбеза выразил благодарность за международную помощь и сказал, что Киев рассчитывает "на продолжение поддержки со стороны Запада и особенно НАТО". "Это касается материальной помощи, особенно в части военно-воздушной обороны и средств борьбы с российскими беспилотниками",- уточнил секретарь СНБО.

По его словам, крайне важно также проведение западных военных учений как сил НАТО, так и совместных с Украиной, что "очень нервирует россиян и заставляет постоянно отвлекать силы и средства". "Отдельный вопрос - постоянное присутствие на ротационной основе кораблей НАТО в Черном море и в первую очередь речь о кораблях с ракетным вооружением", - подчеркнул Данилов.

Он также высказал мнение, что скопление, по его мнению, российских войск у границ Украины "сыграли с россиянами злую шутку". "Вместо того, чтобы отпугнуть Запад, они наоборот мобилизовали его и мне кажется даже сделали невозможное - разозлили его", - отметил секретарь Совбеза.