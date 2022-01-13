В Алма-Ате состоялось торжественное построение сил ОДКБ по окончании операции

АЛМА-АТА, 13 января. /ТАСС/. Торжественная церемония, посвященная завершению миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, состоялась на территории основного места базирования группировки на территории Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища (Военный институт сухопутных войск). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Построение прошло в присутствии генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася, командующего группировкой генерал-полковника Андрея Сердюкова, руководителей контингентов Армении, Киргизии и Таджикистана, а также заместителя министра обороны Казахстана генерал-майора Мухамеджана Таласова.

Во время мероприятия было проведено награждение особо отличившихся представителей от каждого из контингентов стран участников ОДКБ.

Завершилось построение совместным торжественным маршем военнослужащих пяти стран.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту основных стратегических объектов в районе Алма-Аты. 13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.