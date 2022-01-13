СМИ: Южная Корея способна перехватить новую ракету КНДР

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Республика Корея обладает возможностями по перехвату недавно испытанной ракеты КНДР. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на пресс-секретаря южнокорейского Министерства обороны ведомства Бу Сын Чана.

"Позвольте мне прояснить, что вооруженные силы Южной Кореи обладают возможностями не только обнаружить эту ракету, но и перехватить ее", - сказал Бу Сын Чан на брифинге для журналистов.

Согласно пресс-секретарю Минобороны Южной Кореи, республика "непрерывно укрепляет национальную систему реагирования".

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Ракета пролетела более 700 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Согласно сведениям ведомства, скорость полета ракеты составила 10 Махов (более 12 тыс. км в час).