Генсек ОДКБ заявил о стабилизации обстановки в Казахстане

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Обстановка в Казахстане стабилизировалась благодаря скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооруженных сил и правоохранителей республики. Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась на церемонии завершения миротворческой операции в Казахстане, которая состоялась в Алма-Ате в четверг.
"Сегодня благодаря коллективным скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Казахстан обстановка в стране стабилизировалась. В ходе операции мы получили бесценный опыт тесного взаимодействия миротворческих контингентов государств - членов организации в противодействии терроризму и деструктивным силам внутри государства", - отмечается в выступлении Зася, текст которого передан ТАСС секретариатом организации.
По мнению Генсека ОДКБ, миротворческая операция показала, что потенциал ОДКБ является высокоэффективным и реально действующим.
"Миротворческая операция на территории Казахстана стала первым реальным применением коллективных сил ОДКБ, где вы своим профессионализмом и слаженными действиями наглядно показали, что наши государства готовы в любых условиях плечом к плечу в едином боевом строю защищать общее пространство безопасности. Продемонстрировали, что оборонный потенциал ОДКБ является высокоэффективным и реально действующим", - отметил Зась.
Генсек обратил внимание, что перед миротворцами "стояла простая и важная цель" - оказать содействие "братской стране" в обеспечении безопасности, стабильности, защите суверенитета и территориальной целостности. "Созданные единогласным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы Организации с честью выполнили поставленные перед ними задачи", - отметил он.
Во время операции ОДКБ самолеты ВКС РФ перебросили в Казахстан более 2 тыс. миротворцев и 250 единиц техники.
"Давая оценку деятельности Коллективных миротворческих сил ОДКБ, нельзя не отметить четкие, хорошо скоординированные действия военно-транспортной авиации Военно-космических сил (ВКС) Российской Федерации. Самолетами ВКС России практически в безостановочном режиме в район проведения операции было переброшено более 2 тыс. миротворцев и около 250 единиц техники", - добавил Генсек ОДКБ.
Особо отличившиеся в Казахстане миротворцы ОДКБ будут отмечены наградами.
"Особо отличившиеся будут отмечены наградами Совета коллективной безопасности ОДКБ и оборонных ведомств государств - членов организации", - сказал он.
По слова Зася, миротворцы ОДКБ в соответствии с волеизъявлением казахстанской стороны будут в запланированные сроки выведены в свои пункты постоянной дислокации. "Главами государств - членов ОДКБ в ходе состоявшейся 10 января 2022 года внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ было отмечено, что произошедшие события стали переломным этапом в развитии нашей организации, которая обрела новые качества как сильный международный институт. ОДКБ - это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств", - подчеркнул он.
Генсек ОДКБ также выразил искренние слова благодарности всем, кто с честью выполнил свой служебный и человеческий долг, долг миротворца. "Желаю вам успехов в вашем ратном труде и благополучного возвращения домой", - добавил Зась.
В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту основных стратегических объектов в районе Алма-Аты. 13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.