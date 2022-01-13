Генсек ОДКБ заявил о стабилизации обстановки в Казахстане

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Обстановка в Казахстане стабилизировалась благодаря скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооруженных сил и правоохранителей республики. Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась на церемонии завершения миротворческой операции в Казахстане, которая состоялась в Алма-Ате в четверг.

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"Сегодня благодаря коллективным скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Казахстан обстановка в стране стабилизировалась. В ходе операции мы получили бесценный опыт тесного взаимодействия миротворческих контингентов государств - членов организации в противодействии терроризму и деструктивным силам внутри государства", - отмечается в выступлении Зася, текст которого передан ТАСС секретариатом организации.

По мнению Генсека ОДКБ, миротворческая операция показала, что потенциал ОДКБ является высокоэффективным и реально действующим.

"Миротворческая операция на территории Казахстана стала первым реальным применением коллективных сил ОДКБ, где вы своим профессионализмом и слаженными действиями наглядно показали, что наши государства готовы в любых условиях плечом к плечу в едином боевом строю защищать общее пространство безопасности. Продемонстрировали, что оборонный потенциал ОДКБ является высокоэффективным и реально действующим", - отметил Зась.

Генсек обратил внимание, что перед миротворцами "стояла простая и важная цель" - оказать содействие "братской стране" в обеспечении безопасности, стабильности, защите суверенитета и территориальной целостности. "Созданные единогласным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы Организации с честью выполнили поставленные перед ними задачи", - отметил он.

Во время операции ОДКБ самолеты ВКС РФ перебросили в Казахстан более 2 тыс. миротворцев и 250 единиц техники.

"Давая оценку деятельности Коллективных миротворческих сил ОДКБ, нельзя не отметить четкие, хорошо скоординированные действия военно-транспортной авиации Военно-космических сил (ВКС) Российской Федерации. Самолетами ВКС России практически в безостановочном режиме в район проведения операции было переброшено более 2 тыс. миротворцев и около 250 единиц техники", - добавил Генсек ОДКБ.

Особо отличившиеся в Казахстане миротворцы ОДКБ будут отмечены наградами.