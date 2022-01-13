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В отношении экс-председателя КНБ Казахстана начали расследование по факту захвата власти

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана дополнительно начал досудебные расследования в отношении бывшего председателя КНБ республики Карима Масимова по фактам, направленным на насильственный захват власти. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

"В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий. По подозрению в совершении указанных преступлений помимо Карима Масимова задержаны бывшие заместитель председателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин", - говорится в сообщении.

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