Столтенберг: НАТО готова внести конкретные предложения по безопасности для обсуждения с РФ

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. НАТО готова "положить на стол переговоров" с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы подчеркнули нашу готовность положить на стол переговоров наши конкретные предложения и обсудить их с Россией", - заявил он и подчеркнул, что Москва на заседании Совета Россия - НАТО 12 января пока не дала ответа на предложение НАТО начать серию консультаций по безопасности.