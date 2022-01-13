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Отношения России и НАТО
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Столтенберг: НАТО готова внести конкретные предложения по безопасности для обсуждения с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. НАТО готова "положить на стол переговоров" с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы подчеркнули нашу готовность положить на стол переговоров наши конкретные предложения и обсудить их с Россией", - заявил он и подчеркнул, что Москва на заседании Совета Россия - НАТО 12 января пока не дала ответа на предложение НАТО начать серию консультаций по безопасности.

Теги
РоссияОтношения России и НАТОСтолтенберг, Йенс
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