В Минобороны Казахстана наградили медалями миротворцев ОДКБ

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Некоторых миротворцев контингента ОДКБ в соответствии с приказом министра обороны Казахстана Мурата Бектанова наградили медалями "За вклад в международное сотрудничество". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минобороны республики по итогам церемонии в Алма-Ате, посвященной завершению миротворческой операции.

"От имени министра обороны Казахстана военнослужащим контингента Коллективных миротворческих сил выражена благодарность. Ряд миротворцев приказом министра обороны Казахстана был награжден медалями "За вклад в международное сотрудничество" и грамотами", - говорится в сообщении.

"Вами были обеспечены охрана стратегических и других важных объектов. Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие, правоохранительные органы смогли приступить к своим непосредственным обязанностям по поиску и задержанию бандитствующих элементов", - обратился к миротворцам заместитель министра обороны Казахстана Мухамеджан Таласов.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В состав группировки входили подразделения из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений была защита основных стратегических объектов в районе Алма-Аты. 13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который займет несколько дней.