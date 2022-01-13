Пашинян и Токаев обсудили процесс вывода миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана

ЕРЕВАН, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении, действующий председатель Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг в ходе телефонного разговора обсудили процесс вывода миротворческой миссии организации из страны. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Президент Казахстана предоставил информацию об урегулировании ситуации в стране. В данном контексте стороны обсудили завершение миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и процесс вывода войск", - отмечается в сообщении.