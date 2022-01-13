Польский председатель ОБСЕ предупредил о наивысшей угрозе войны за последние 30 лет

ВЕНА, 13 января. /ТАСС/. Угроза войны в регионе ответственности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в настоящее время намного больше, чем когда-либо за последние 30 лет. ОБСЕ необходимо принять усилия, чтобы избежать этого. С таким предупреждением выступил в четверг действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Он выступил на первом в этом году заседании постоянного совета ОБСЕ, представляя приоритеты польского председательства в этой международной структуре на 2022 год.

"Государства - участники [ОБСЕ] сегодня особенным образом сталкиваются с угрожающей смесью вызовов миру и безопасности. Затянувшиеся конфликты, военная конфронтация, радикализация, терроризм вместе с эрозией режима контроля за вооружениями, последствия пандемии COVID-19, значительные нарушения основных прав и свобод ведут в росту неопределенности, непредсказуемости, фрагментации и росту страхов в наших обществах", - констатировал действующий председатель ОБСЕ.

"Очевидно, что риск войны в регионе ОБСЕ сегодня намного больше, чем когда-либо за последние 30 лет", - подчеркнул Рау.

По его словам, все это представляет вызовы для ОБСЕ, которая старается изгнать войну из Европы. Инструментами для усилий ОБСЕ являются фундаментальные принципы устава ООН, Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия для Новой Европы.

Первое в 2022 году закрытое заседание Постоянного совета ОБСЕ под польским председательством проходит в четверг в Вене. Польша с 1 января 2022 года переняла председательство в ОБСЕ от Швеции.