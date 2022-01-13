Лукашенко провел телефонный разговор с Токаевым

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в четверг телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, который проинформировал о мерах, которые принимаются в Казахстане для стабилизации ситуации. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Касым-Жомарт Токаев поблагодарил главу белорусского государства за поддержку, в том числе в рамках ОДКБ, проинформировал о ситуации и мерах, которые принимаются для ее стабилизации", - говорится в сообщении. Президенты также обсудили ряд двусторонних вопросов.

2 января в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев.

Белорусские военнослужащие в составе миротворческого контингента ОДКБ обеспечивали охрану арсенала в поселке Копчегай и военного аэродрома Жетыген недалеко от Алма-Аты. Ранее в четверг Минобороны Белоруссии сообщило, что вывод белорусского миротворческого контингента начинается сегодня и завершится в течение 10 дней. По данным властей Казахстана, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.