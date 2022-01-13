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В ОБСЕ заявили о необходимости оживить дискуссию по вопросу европейской безопасности

Действующий председатель организации и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что ОБСЕ должна быть открытой для диалога

ВЕНА, 13 января. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна оживить дискуссию по вопросу европейской безопасности. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Я твердо убежден в том, что мы должны быть открытыми для диалога и готовыми представить предложения, направленные на достижение взаимопонимания, чтобы ослабить напряженность. Я лично считаю необходимым и очень важным оживление дискуссии по вопросу европейской безопасности", - сказал он.

Первое в 2022 году закрытое заседание Постоянного совета ОБСЕ под польским председательством проходит в четверг в Вене. Польша с 1 января 2022 года переняла председательство в ОБСЕ от Швеции.

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