На Украине утвердили порядок подготовки граждан к "национальному сопротивлению"

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило порядок организации и осуществления общевоенной подготовки граждан Украины к "национальному сопротивлению" в соответствии с законом, который вступил в силу 1 января. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

"Общевоенную подготовку проходят граждане допризывного, призывного возраста, военнообязанные, резервисты и другие категории граждан, изъявивших желание приобщиться к национальному сопротивлению", - сказано в документе. Сообщается, что подготовка проводится в мирное время и "особый период" независимо от политических и других предпочтений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства. Это осуществляется с целью формирования в обществе "готовности к устойчивому сопротивлению агрессору", в частности в информационном пространстве, воспитания патриотического сознания, приобретения практических умений, необходимых для защиты Украины.

Уточняется, что общевоенная подготовка делится на начальную и базовую подготовку. Ответственность за организацию общевоенной подготовки возлагается на Минобороны и другие ведомства страны.

На Украине с 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", которым определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны возлагаются на Силы территориальной обороны как составную часть Вооруженных сил Украины, а непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется главнокомандующим Вооруженных сил Украины через командующего Силами территориальной обороны.

Войска территориальной обороны - это резервный компонент Вооруженных сил Украины. На Украине 25 бригад территориальной обороны, в которых числится до 100 тысяч человек. Но, сколько людей на самом деле регулярно проходят военные занятия, сборы и учения, - неизвестно. Президент Владимир Зеленский 1 января назначил командующим Силами территориальной обороны украинской армии Юрия Галушкина.