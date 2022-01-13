В КНР предъявили обвинение в коррупции экс-замглавы министерства общественной безопасности

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Народная прокуратура китайского города Чанчунь предъявила обвинение в коррупции бывшему замглавы министерства общественной безопасности КНР Сунь Лицзюню.

В сообщении, опубликованном в четверг на сайте Верховной Народной прокуратуры КНР говорится, что Сунь Лицзюнь "подозревается во взяточничестве, махинациях на рынке ценных бумаг и незаконном хранении оружия". Уточняется, что дело передано в народный суд промежуточной инстанции города Чанчунь.

Государственный надзорный комитет КНР начал расследование в отношении Сунь Лицзюня в апреле 2020 года. 5 ноября 2021 года бывший чиновник был заключен под стражу.

Борьба с коррупцией в Китае активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.