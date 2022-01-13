Министры обороны ОДКБ обсудили механизмы оперативного реагирования на возникающие угрозы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Главы оборонных ведомстве стран ОДКБ в ходе внеочередного заседания Совета министров обороны (СМО) организации обсудили результаты миротворческой операции в Казахстане и совершенствование механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы. Об этом сообщили журналистам в четверг в секретариате ОДКБ.

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"В ходе заседания министры обороны государств - членов ОДКБ обсудили результаты миротворческой операции в Республике Казахстан, а также вопросы обеспечения региональной безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы", - сказали в организации.

Там также отметили, что по итогам заседания "было подписано совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств - членов ОДКБ с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации".

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ для направления в республику миротворцев.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы этой организации. В состав группировки вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту стратегических объектов в районе Алма-Аты. 13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.