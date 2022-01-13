Путин проинформировал премьера Израиля о предложениях РФ Западу по гарантиям безопасности

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг в телефонном разговоре проинформировал премьера Израиля Нафтали Беннета о российских предложениях Западу по гарантиям безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

"В продолжение проведенных в Сочи 22 октября 2021 года российско-израильских переговоров на высшем уровне лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня", - говорится в сообщении.

"В частности, по просьбе Нафтали Беннета президент России информировал по существу инициативы о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, и проводимой на этот счет работе с США и их союзниками по НАТО, а также о принципиальных подходах к урегулированию внутриукраинского конфликта", - добавили в Кремле. Это было сделано "в продолжение проведенных в Сочи 22 октября 2021 года российско-израильских переговоров на высшем уровне".

Взаимодействие в Сирии

Путин и премьер Израиля обсудили обсудили взаимодействие в Сирии, тему ближневосточного урегулирования и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

"Затрагивались различные аспекты российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, проблематика ближневосточного урегулирования, ситуация вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.

В свою очередь канцелярия главы израильского кабмина уточнила, что "лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, в первую очередь вопросы региональной безопасности". "Стороны договорились о продолжении тесного сотрудничества в этой области. Премьер-министр и президент также обсудили вызовы [в области] безопасности на мировой арене", - говорится в заявлении израильской стороны.

"Президент Путин пригласил премьер-министра Беннета и его супругу посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр ответил, что он и его супруга будут рады нанести визит", - сообщили в ведомстве израильского премьера.

В канцелярии отметили что разговор лидеров "был хорошим" и что Беннет поздравил президента РФ с прошедшим Новым годом. Премьер Израиля в ходе беседы также "подчеркнул важность твердой и решительной позиции [международного сообщества] по недопущению прогресса Ирана в его ядерном проекте", указывается в заявлении.

В Кремле отметили, что президент РФ и премьер Израиля условились продолжить контакты.

22 октября в Сочи состоялись первые переговоры Путина и Беннета после вступления последнего в должность 13 июня. Беннет тогда назвал встречу с президентом РФ великолепной, а переговоры - глубокими и содержательными. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что встреча была продолжительной и конструктивной.

17 декабря МИД РФ по следам видеоконференции Путина с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО.

