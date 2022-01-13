Глава Евросовета заявил, что ЕС должен быть способен самостоятельно защитить себя

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. НАТО является ключевым компонентом европейской безопасности, но странам ЕС следует укреплять собственный оборонный потенциал, чтобы быть способными защитить себя. Об этом заявил в четверг журналистам председатель Евросовета Шарль Мишель.

"НАТО является ключевым компонентом европейской безопасности, но мы должны были бы укреплять возможности европейских [оборонных] мощностей, чтобы быть способными [самостоятельно] защищать нашу безопасность и стабильность", - сказал Мишель по итогам переговоров с премьер-министром республики Петром Фиалой.

Стороны обсудили вопросы, связанные с предстоящим с 1 июля полугодичным председательством Чехии в ЕС. Речь шла о политике сообщества в энергетической сфере. Фиала, который также пообщался с журналистами, подчеркнул значение атомной энергетики и природного газа для Чехии.

Мишель, комментируя поставки российского газа в Европу и рост цен на энергию в ЕС, отметил, что странам сообщества следует совместно закупать энергоносители у поставщиков вне Евросоюза. Фиала в свою очередь призвал к снижению зависимости ЕС в энергетической сфере от поставок из России. "Мы, опираясь на накопленный нами исторический опыт, видим в этом большой риск", - утверждал он.