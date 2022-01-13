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В Казахстане после беспорядков возбуждено почти 500 уголовных дел

Из них более 40 - из-за актов терроризма

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Казахстанские власти начали 494 уголовных дела против участников беспорядков, в том числе 44 - по актам терроризма. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

"По поручению главы государства Генпрокуратура работает над установлением всех причин и деталей алматинской трагедии и террористических атак в других регионах. На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - по убийствам и другим", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 524 лица, подозреваемые в совершении преступлений, водворены в изоляторы временного содержания. Под стражу с санкции суда взяты 412 человек.

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