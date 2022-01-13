В Белоруссии заявили, что совместные усилия стран ОДКБ позволят избежать новых вызовов

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Белоруссия будет продолжать в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ и убеждена, что совместные усилия государств - членов организации позволят не допустить новых вызовов в зоне ее ответственности. Об этом заявил в четверг глава Минобороны республики Виктор Хренин на внеочередном заседании Совета министров обороны государств - членов ОДКБ, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В рамках своего выступления министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин подчеркнул, что белорусская сторона и впредь будет придерживаться принципа выполнения в полном объеме взятых на себя обязательств в формате организации, и выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям, в том числе по решению проблемных вопросов, удастся удержать ситуацию под контролем и не допустить проявления новых вызов и угроз военной безопасности на площадке организации", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в белорусском Минобороны, участники заседания обменялись мнениями относительно необходимости совершенствования существующих механизмов, регламентирующих порядок проведения миротворческих операций, подобных той, которая прошла в Казахстане. "По итогам проведения заседания министрами обороны государств - членов ОДКБ в рабочем порядке были согласованы соответствующие документы, предусматривающие вывод воинских контингентов с территории Республики Казахстан", - добавили в ведомстве.

Беспорядки в Казахстане и операция ОДКБ

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев.

Белорусские военнослужащие в составе миротворческого контингента ОДКБ обеспечивали охрану арсенала в поселке Копчегай и военный аэродром Жетыген недалеко от Алма-Аты. По данным властей Казахстана, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. Ранее в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем в Нур-Султане объявил о завершении миротворческой операции организации. В свою очередь Зась сообщил о том, вывод войск ОДКБ из республики начнется в четверг и завершится в течение 10 дней.