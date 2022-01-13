Глава Минобороны Чехии заявила, что страна хочет иметь корректные отношения с Россией

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Чехия хочет поддерживать с Россией мирные и корректные отношения. Об этом заявила министр обороны республики Яна Чернохова, комментируя прошедшее заседание Совета Россия - НАТО. Слова политика привел в четверг сайт национального военного ведомства.

"Верю, что дипломатические переговоры [НАТО с РФ] приведут к деэскалации нынешней ситуации на границах Украины. Мы хотим мирных и корректных отношений с Россией", - отметила министр.

Между тем ее заместитель Ян Гавранек, представляющий Чехию на проходящей во французском Брест встрече глав министерств обороны стран НАТО, заявил, что отношения между блоком и Россией в данный момент наихудшие со времен холодной войны.

"Мы не можем лишь наблюдать за накапливанием военной силы на украинских границах и растущей агрессивностью России по отношению к Украине, нашему [НАТО] партнеру", - заявил Гавранек.

Состоявшееся в среду заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января, третий этап - переговоры в рамках ОБСЕ в Вене.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.