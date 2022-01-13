СМИ: премьер-министр Ливии провел секретные переговоры с главой израильской разведки

ТАСС, 13 января. Глава правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба провел секретную встречу с главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, на переговорах Дбейбы с Барнеа, которые состоялись в Иордании, стороны "обсудили нормализацию [отношений] и сотрудничество в области безопасности между Ливией и Израилем".

Как утверждает телеканал, глава ПНЕ Ливии "обратился за поддержкой Израиля для сохранения за ним [Дбейбой] поста премьер-министра". Он также высказал мнение, что "сейчас в Ливии неподходящее время для проведения выборов".

22 декабря прошлого года Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила о переносе выборов, которые были намечены на 24 декабря, и рекомендовала Палате представителей (парламенту) провести первый тур выборов главы государства через месяц - 24 января 2022 года. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках парламентских и президентских выборов в стране должна принять именно Палата представителей. Однако депутаты не согласились с инициативой Избиркома об отсрочке выборов в стране всего на один месяц "по соображениям безопасности". Конкретную дату новых выборов ливийские парламентарии до сих пор не предложили.