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СМИ: премьер-министр Ливии провел секретные переговоры с главой израильской разведки

По данным телеканала Al Hadath, Абдель Хамид Дбейба обратился за поддержкой Израиля для сохранения за ним поста главы правительства

ТАСС, 13 января. Глава правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба провел секретную встречу с главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, на переговорах Дбейбы с Барнеа, которые состоялись в Иордании, стороны "обсудили нормализацию [отношений] и сотрудничество в области безопасности между Ливией и Израилем".

Как утверждает телеканал, глава ПНЕ Ливии "обратился за поддержкой Израиля для сохранения за ним [Дбейбой] поста премьер-министра". Он также высказал мнение, что "сейчас в Ливии неподходящее время для проведения выборов".

22 декабря прошлого года Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила о переносе выборов, которые были намечены на 24 декабря, и рекомендовала Палате представителей (парламенту) провести первый тур выборов главы государства через месяц - 24 января 2022 года. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках парламентских и президентских выборов в стране должна принять именно Палата представителей. Однако депутаты не согласились с инициативой Избиркома об отсрочке выборов в стране всего на один месяц "по соображениям безопасности". Конкретную дату новых выборов ливийские парламентарии до сих пор не предложили.

Теги
ИорданияЛивияИзраиль
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