В Грузии появится ведомство по расследованию должностных преступлений

ТБИЛИСИ, 13 января. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала закон, который предполагает создание нового ведомства по расследованию должностных преступлений и расформирование уже существующей Службы государственного инспектора. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении на сайте главы государства.

"Сегодня я подписала изменения в закон "О Службе государственного инспектора", которые подразумевают упразднение этой службы и вместо нее формирование новой структуры", - сказано в заявлении.

Парламент Грузии принял поправки в закон 30 декабря 2021 года в ускоренном режиме. Новый законопроект был раскритикован оппозицией, которая считает, что власть хочет избавиться от независимой Службы государственного инспектора и ее действующего руководителя Лонды Толорая.

Оппозиция просила Зурабишвили воспользоваться правом вето и отказаться от подписания закона. Глава государства в своем заявлении отметила, что для нее является неприемлемым принятие столь важных решений в ускоренном режиме, однако она решила не накладывать вето.

Новый закон войдет в силу после того, как будет опубликован на сайте Законодательного вестника, затем с 1 марта будет упразднена Служба госинспектора и начнется формирование нового органа по расследованию преступлений, совершенных чиновниками.