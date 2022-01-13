WSJ: у нескольких дипломатов США в Париже и Женеве появился "гаванский синдром"

ТАСС, 13 января. Некоторые из сотрудников посольств США во Франции и Швейцарии, предположительно, ощущали симптомы так называемого гаванского синдрома. Об этом сообщает в четверг со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По информации издания, известно о трех случаях "гаванского синдрома" у американских дипломатов в Женеве, один из них срочно доставлен на родину для оказания помощи. Источники газеты сообщают, что с проявлением недуга столкнулись также несколько сотрудников посольства США в Париже. Руководство американских миссий в этих странах позднее проинформировало остальных своих сотрудников о произошедшем и призвало их сообщать о проявлении любых схожих симптомов.

В Госдепартаменте отказались прокомментировать газете указанные инциденты, связав это с конфиденциальностью информации о них.

Так называемый гаванский синдром - неврологические симптомы, включающие головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей. Власти США называли причиной прицельную атаку на своих дипломатов с использованием звукового оружия. Еще в октябре 2017 года кубинские эксперты заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

К настоящему моменту было зафиксировано около 200 возможных случаев "гаванского синдрома", в основном среди американских дипломатов и разведчиков. Из-за информации о возможном инциденте был задержан вылет вице-президента США Камалы Харрис во Вьетнам, сообщалось о похожем недомогании в окружении директора ЦРУ Уильяма Бернса во время его поездки в Индию.