Глава МИД ФРГ призвала проявить терпение и выдержку в переговорах о безопасности в Европе

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Переговоры с Россией в разных форматах важны и требуют много терпения, Европа должна быть представлена на них. Об этом заявила в четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок на неформальной встрече с европейскими коллегами во французском Бресте.

"Важно, что мы за столом переговоров, что ведется диалог, для которого нужно много терпения и выдержки", - сказала она. "Многие встречи на этой неделе действительно важны, даже если в настоящее время в них нет существенного продвижения", - добавила Бербок.

По ее словам, "центральное значение" имеет заседание Совета Россия - НАТО.

Состоявшееся в среду заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций РФ и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января.