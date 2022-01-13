Постпред Минска при ОБСЕ: санкционный подход противоречит духу хельсинского процесса

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Белоруссия не приемлет санкционного подхода в отношении государств, считая, что только через диалог можно достичь повышения результативного взаимодействия. Об этом заявил постоянный представитель республики при ОБСЕ Андрей Дапкюнас, выступая в четверг на заседании Постоянного совета организации в Вене под польским председательством.

"Считаем нужным заявить о нашем неприятии санкционного подхода, не соответствующего ни букве, ни духу хельсинского процесса", - сказал Дапкюнас. Он подчеркнул, что Белоруссия всегда выступает за широкий диалог, направленный на преодоление противоречий и снижение конфронтации.

"Мы по-прежнему убеждены, что только посредством диалога сможем достичь должного уровня безопасности и взаимодействия. Нам импонирует акцент, который действующее председательство намерено сделать на улучшении качества нашей дискуссии, это напрямую связано с повышением результативности нашего взаимодействия", - подчеркнул белорусский дипломат.

Дапкюнас отметил, что Минск воспринимает прозвучавшее в четверг заявление делегации России и недавние предложения Москвы по выработке гарантий безопасности в контексте построения на пространстве ОБСЕ сообщества всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности.

В качестве примера проявления политической воли он напомнил о совместном заявлении лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. "Такие судьбоносные документы не должны теряться в потоке дежурных словопрений. Их уникальный гуманистический заряд можно и нужно использовать для преодоления враждебности и сближения везде", - сказал Дапкюнас.