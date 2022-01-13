В Киеве считают, что встречи советников "нормандского формата" дают определенный оптимизм

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что переговоры на уровне политических советников стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина) активизировались, что является основанием для определенного оптимизма. Об этом он сказал в четверг в комментарии агентству РБК-Украина.

"Переговоры на уровне политических советников активизировались, и это дает определенный оптимизм. Но называть какой-то конкретный срок для лидерского уровня - неправильно. Цель не в том, чтобы сделать несколько громких новостей. А в том, чтобы реально обеспечить решения, необходимые для мира", - сказал Подоляк.

По его убеждению, нормандский саммит на уровне лидеров Украины, России, Германии и Франции необходим, чтобы продвинуться вперед в вопросах урегулирования в Донбассе. "Саммиты на уровне лидеров - это вполне естественный мотор для движения "нормандского формата", и поэтому логично, что встреча лидеров необходима, чтобы продвинуться вперед. А что логично, то и осуществимо - именно это сейчас в работе", - отметил Подоляк.

7 января Франция и Германия инициировали встречу лидеров "нормандской четверки", ее хотят провести в течение ближайших недель. В то же время российская сторона обратила внимание, что для новых договоренностей по Донбассу необходимо выполнить предыдущие.