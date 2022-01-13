Афины осудили нападки Анкары на президента Греции из-за слов о геноциде греков-понтийцев

АФИНЫ, 13 января. /ТАСС/. Афины считают нападки Анкары на президента Греции Катерину Сакелларопулу из-за ее высказываний по поводу геноцида греков-понтийцев в Османской империи в 1914-1923 годах отходом от элементарных правил дипломатической практики. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Греции.

"В очередной раз в нарушение элементарных правил дипломатической практики турецкая сторона обрушивается на высокопоставленное официальное лицо Греции, в данном случае на президента республики. Турецкая сторона, к сожалению, снова искажает действительность и скрывает не только то, что было в прошлом, но и свою текущую политику, в рамках которой она ежедневно нарушает международное право, создает напряженность и отравляет атмосферу между двумя странами", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

Греция, полностью отвергая турецкие возражения, указывает, что признание исторической правды и примирение наций с их прошлым является признаком нравственного преодоления различий между народами и гарантией их мирного сосуществования на будущее, говорится в заявлении.

Президент Греции, говоря об истреблении греков-понтийцев, сказала, что "в результате методичного и систематического геноцида с преследованиями, массовыми убийствами, попытками насильственной исламизации и невыразимым варварством" они были изгнаны из домов своих предков и стали беженцами. По словам Сакелларопулу, где бы ни селились прибывшие в Грецию в качестве беженцев понтийцы, они пытались помочь стране процветать, сохранили связи между собой и стали фактором укрепления общенационального самосознания.

Обвинения со стороны Турции

Как сообщил в четверг греческий портал onalert.gr, в ответ турецкий МИД Турции заявил, что в Анкаре "с сожалением были восприняты необоснованные заявления президента Греции Катерины Сакелларопулу во время церемонии презентации плана строительства Дворца мирового понтийского эллинизма на месте бывшего [афинского] аэропорта Эллиникон". По заявлениям МИД Турции, "эти обвинения не меняют того факта, что именно Греция пыталась вторгнуться в Анатолию, и что греческая армия совершила варварские преступления против человечества, особенно против невинных гражданских лиц в регионе Западной Анатолии". "Частые ложные обвинения со стороны Греции затмевают шаги по созданию искренней и честной диалоговой среды для решения проблем между двумя странами", - заявило турецкое внешнеполитическое ведомство.

На просьбу прокомментировать выпады МИД Турции в отношении президента Греции официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому заявил в четверг на брифинге, что исторические факты весьма конкретны. "Преступное поведение и убийства, геноцид имели место и были охарактеризованы как таковые не только в нашей стране, но и в других странах. Историю нельзя фальсифицировать, и более того нельзя стереть из памяти", - сказал Иконому.

Резня понтийских греков

В Греции отмечают 19 мая очередную годовщину геноцида сотен тысяч понтийских греков в Османской империи в 1914-1923 годах. Понтийские, или причерноморские греки - этническая группа исторической области Понт (от др. греч. "Понт Эвксинский" - Черное море). В период Первой мировой войны, когда большинство понтийских греков открыто поддерживало Россию, войска которой в 1916-1918 годах занимали город Трапезунд, и греко-турецкой войны 1919-1922 годов сотни тысяч понтийских греков подверглись депортациям и преднамеренному истреблению. Эта так называемая малоазийская катастрофа была признана рядом стран геноцидом.

Как отмечает газета "Катимерини", помимо греческого государства, убийства сотен тысяч понтийцев официально признаны геноцидом, в частности, Австрией, Арменией, Кипром, Нидерландами, Швецией, восемью штатами США, штатом Южная Австралия, а также базирующейся в США Международной ассоциацией исследователей геноцида.

Историк Власис Агдзидис заявил Афинскому македонскому агентству, что точное количество жертв среди понтийских греков трудно подсчитать из-за условий, которые преобладали в Османской империи в начале XX века. По словам историка, греков по всей Османской империи до начала преследований жило 2-2,2 млн человек. В области Понт проживало около 450 тыс. Подсчитано, что число греков, погибших в 1914-1922 годах, и тех, судьба которых осталась неизвестной, составляет порядка 700-800 тыс. по всей Османской империи. По официальной переписи 1928 года, 1,2 млн были признаны беженцами, бежавшими от резни в Грецию.